Росздравнадзор проверит нижегородскую больницу, где погибла онкобольная

Инцидент произошел 17 ноября

САРОВ /Нижегородская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Онкобольная пациентка погибла, выпав из окна больницы в городе Заволжье Нижегородской области, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.

По информации местных СМИ, инцидент произошел 17 ноября.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Нижегородской области выясняет качество и своевременность оказания медпомощи 46-летней пациентке с онкологическим заболеванием, которая, по сообщениям СМИ, выпала с седьмого этажа больницы в Заволжье <...> Спасти женщину не удалось", - говорится в сообщении.