20 ноября, 17:00

Росздравнадзор проверит нижегородскую больницу, где погибла онкобольная

Инцидент произошел 17 ноября

САРОВ /Нижегородская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Онкобольная пациентка погибла, выпав из окна больницы в городе Заволжье Нижегородской области, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.

По информации местных СМИ, инцидент произошел 17 ноября.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Нижегородской области выясняет качество и своевременность оказания медпомощи 46-летней пациентке с онкологическим заболеванием, которая, по сообщениям СМИ, выпала с седьмого этажа больницы в Заволжье <...> Спасти женщину не удалось", - говорится в сообщении. 

Теги:
Нижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация