На Кубани в ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Двое погибли, еще два человека пострадали на Кубани в ДТП на трассе с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла около 20:00 мск на трассе "Лабинск - Мостовской - граница КЧР", предварительно, из-за неожиданно вышедшей на дорогу коровы.

"Водитель Mercedes сбил внезапно вышедшее на дорогу животное, которое от удара отбросило на встречную полосу, где его сбил автомобиль скорой медицинской помощи. После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль Lada, после чего опрокинулась. <…> На месте происшествия погибли 28-летние водитель и пассажир немецкого авто. Еще один пассажир иномарки и пассажир Lada госпитализированы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в автомобиле скорой медицинской помощи никто не пострадал, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Также сейчас правоохранители устанавливают личность владельца коровы, в отношении него проведут проверку.