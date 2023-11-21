В Приамурье оштрафовали группу юристов-автостраховщиков за мошенничество

Сумма ущерба превысила 14,1 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Благовещенский городской суд Амурской области оштрафовал группу юристов-автостраховщиков некоммерческой компании "Аварийный комиссар" на общую сумму 2 млн рублей за мошенничество. Установлено, что они обманули более 200 человек и похитили свыше 14 млн рублей, сообщается на сайте суда.

"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Коровко Ю. В., Борзенко М. П., Вдовициной М. С., Яковлевой Н. А., Мальцевой Е. А., Юрковой Н. Н., обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и признал их виновными в совершении преступления, приговорил к штрафам в зависимости от роли каждого на общую сумму в 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в начале 2010 года благовещенец (в его отношении возбуждено отдельное уголовное дело), являясь гендиректором автономной некоммерческой организации "Аварийный комиссар", разработал преступную схему по работе с участниками ДТП. Он предлагал попавшим в аварию больше денег за ремонт автомобилей, чем другие страховые компании, взамен требовал разрешение представлять интересы участников ДТП в суде. В результате сумма компенсации возрастала в несколько раз за счет взыскания большей суммы за ремонт, а также компенсации морального вреда, выплаты штрафа. Разницу сотрудники "Аварийного комиссара" присваивали себе.

Для реализации схемы была создана организованная группа, деятельность которой была направлена на систематическое извлечение прибыли преступным путем, в которую вошли шесть человек. Пострадавшими от деятельности подсудимых стали более 200 человек. Сумма ущерба превысила 14,1 млн рублей.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у каждого на иждивении несовершеннолетних детей, совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыск имущества, добытого в результате преступления, частичное возмещение ущерба. Арестованных денежных средств и имущества главных фигурантов дела было достаточно для возмещения ущерба всем потерпевшим. Суд взыскал их для удовлетворения гражданских исков потерпевших.