Суд планирует рассмотреть дело Треповой до конца года

Потерпевшие требуют взыскать с нее около 2 млн рублей

ТАСС, 21 ноября. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге планирует рассмотреть до конца 2023 года уголовное дело Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшие в настоящее время в рамках рассмотрения дела заявили иски на сумму около 2 млн рублей.

"В том случае, если никаких непредвиденных обстоятельств в ходе процесса не произойдет, никто из участников процесса не заболеет, суд планирует до конца этого года рассмотреть уголовное дело в отношении подсудимых. В настоящее время часть потерпевших заявили в рамках рассмотрения дела в суде иски о возмещении вреда на общую сумму около двух млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, гособвинитель находится под госзащитой из-за резонанса уголовного дела и его террористической направленности.

Всего по делу признаны потерпевшими 84 человека, один из которых умер по обстоятельствам, не относящимся к произошедшему в кафе. По данным следствия, Трепова в момент совершения инкриминируемых ей деяний четко осознавала опасность своих действий. "При прохождении досмотра в кафе Трепова была сильно взволнована - у нее ходуном ходили руки, она четко понимала разлет осколков [от взрывного устройства], а на предложение блогера сесть рядом с ним отказалась, но при этом ей пришлось сесть на место, которое ей уступили, отодвинувшись немного от эпицентра взрыва", - резюмировал собеседник агентства.

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге начал рассмотрение уголовного дела Треповой и Дмитрия Касинцева на прошлой неделе. По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве тот погиб. Кроме того, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Касинцева считают причастным к укрывательству Треповой в своей квартире после теракта.

После оглашения обвинительного заключения Треповой и ее предполагаемому сообщнику Касинцеву оба заявили, что свою вину признают лишь частично. Касинцев заявил, что не согласен с квалификацией своего деяния, а Трепова отвергла обвинения в терроризме (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и переносе взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), признавшись только в использовании поддельного водительского удостоверения. По ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка документов с целью скрыть другое преступление) она признала вину полностью.