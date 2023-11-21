21 ноября, 13:43
Военная операция на Украине

Командира ВСУ приговорили к пожизненному сроку за приказ расстрелять 37 человек

© Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры России

Александр Свинарчук полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и дал признательные показания

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украинский командир приговорен к пожизненному сроку заключения за приказ расстрелять 37 мирных граждан в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александру Свинарчуку. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.

Свинарчуку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории частного акционерного общества "Азовобщемаш" в Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. Выполняя их, подчиненные ему военнослужащие Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран множественными прицельными выстрелами из автоматов Калашникова совершили убийство 21 мирного жителя и покушение на убийство 16 гражданских лиц, которым удалось выжить, укрывшись от обстрела в безопасном месте. Свинарчук полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и дал признательные показания.

В СК также отметили, что по уголовному делу проведены осмотры места происшествия, следственные эксперименты, амбулаторно-психиатрические, генетические, баллистические и иные экспертизы. Допрошено более 40 свидетелей, в том числе военнослужащие ВСУ, которые находились на боевых позициях рядом с Тараном, Антоновым и Рашплей. Они подтвердили факты открытия огня указанными лицами по мирным жителям. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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