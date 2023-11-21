21 ноября, 13:41

Арендодатель с завода "Бирюса" требует более 337 млн рублей из-за пожара на складе

Истец просит взыскать убытки вследствие ненадлежащего исполнения обязательств, которые привели к возникновению пожара

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Арендодатель помещения, где произошел крупный пожар, подал иск в Арбитражный суд Красноярского края с требованием взыскать с ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса" более 337 млн рублей за плохое исполнение обязательств арендатора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В феврале 2023 года в Красноярске произошел пожар на складе завода "Бирюса" на площади 13,2 тыс. кв. м. Из здания были эвакуированы 10 человек.

"Исковое заявление от ООО "Фирма "Мастер" к ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса". Сумма исковых требований 337 042 085,6 рублей", - говорится в картотеке дел Арбитражного суда.

В пресс-службе суда ТАСС пояснили, что истец просит взыскать убытки вследствие ненадлежащего исполнения арендатором своих обязательств, которые привели к возникновению пожара.

Красноярский завод "Бирюса" выпускает холодильники и холодильное оборудование, посудомоечные и стиральные машины, медицинское оборудование. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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