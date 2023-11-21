21 ноября, 15:10

В ДР Конго из-за давки на стадионе при наборе в армию погибли почти 40 человек

Множество людей получили ранения, сообщает портал Les Echos du Congo Brazzaville

ПРЕТОРИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Почти 40 человек погибли, многие ранены в столице Республики Конго Браззавиле вследствие давки на стадионе перед мероприятиями по набору в армию. Об этом сообщает портал Les Echos du Congo Brazzaville со ссылкой на заявление правительства.

"Трагедия произошла на стадионе Орнано в ночь с 20 ноября на 21 ноября. <…> По предварительным данным экстренных служб, 37 человек погибли, многие ранены", - сказано в правительственном коммюнике.

По данным портала, на стадионе проводились мероприятия по набору в армию, толпа кандидатов собралась в очередь на вход еще ночью в связи с ограниченностью мест. Набор в армию Республики Конго происходит на контрактной основе, военная служба пользуется высокой популярностью среди молодых конголезцев. 

Теги:
Конго (ДРК)
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