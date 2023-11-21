21 ноября, 20:06

В Кисловодске проверяют сообщение о минировании всех школ

По словам главы курорта Евгения Моисеева, специалисты всех служб экстренного реагирования выехали на место

ПЯТИГОРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Сообщение о минировании всех школ Кисловодска поступило во вторник вечером. Информация проверяется, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Только что поступило сообщение о минировании всех школ города. На место выехали специалисты всех служб экстренного реагирования", - написал Моисеев в Telegram-канале.

По его словам, специалисты будут ночью проводить проверку, чтобы утром у детей спокойно начался учебный день.

Ранее 21 ноября поступило сообщение о минировании Краевой психиатрической больницы в городе Кисловодске, а также о минировании здания Кисловодского городского суда. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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