В Ростовской области неизвестный застрелил 58-летнего мужчину

Нападавшего разыскивает полиция

ТАСС, 21 ноября. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, причастного к смерти 58-летнего мужчины, тело которого найдено в Белой Калитве Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В дежурную часть ОМВД России по Белокалитвинскому району поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц города тела 58-летнего мужчины. Сотрудниками органов внутренних дел совместно со следователями организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению тяжкого преступления, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, предварительно, мужчина был застрелен.

По информации из Telegram-каналов, жертвой стал местный бизнесмен Владимир Борисенко, киллер поджидал его возле спорткомплекса, потом выстрелил несколько раз в голову, после чего скрылся.