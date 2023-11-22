В Красноярском крае 14 населенных пунктов остаются отключенными от электроэнергии

На ликвидацию последствий ураганного ветра привлекли 150 человек и 64 единицы техники

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. В Красноярском крае 14 населенных пунктов остаются отключенными от электроснабжения из-за урагана 19 ноября. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"По состоянию на утро 22 ноября остаются отключенными 14 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях (Ужурский, Партизанский, Уярский, Балахтинский, Нижнеингашский районы)", - говорится в сообщении. На ликвидацию последствий ураганного ветра привлечены 150 человек и 64 единицы техники.

Утром 20 ноября из-за урагана был отключен 161 населенный пункт.

В Красноярском крае 19 ноября из-за сильного ветра до 25 м/с в 10 муниципалитетах были зафиксированы срывы кровель и падения деревьев. Погибших и пострадавших из-за урагана нет.

Сегодня в центральных и южных районах края, затронутых ураганом, установилась морозная погода. По данным Среднесибирского УГМС, температура воздуха ночью местами достигает минус 33 градусов. Днем будет до минус 15 градусов. Сильного ветра не прогнозируется.