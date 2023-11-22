22 ноября, 02:30

В Красноярском крае 14 населенных пунктов остаются отключенными от электроэнергии

На ликвидацию последствий ураганного ветра привлекли 150 человек и 64 единицы техники

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. В Красноярском крае 14 населенных пунктов остаются отключенными от электроснабжения из-за урагана 19 ноября. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"По состоянию на утро 22 ноября остаются отключенными 14 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях (Ужурский, Партизанский, Уярский, Балахтинский, Нижнеингашский районы)", - говорится в сообщении. На ликвидацию последствий ураганного ветра привлечены 150 человек и 64 единицы техники.

Утром 20 ноября из-за урагана был отключен 161 населенный пункт.

В Красноярском крае 19 ноября из-за сильного ветра до 25 м/с в 10 муниципалитетах были зафиксированы срывы кровель и падения деревьев. Погибших и пострадавших из-за урагана нет.

Сегодня в центральных и южных районах края, затронутых ураганом, установилась морозная погода. По данным Среднесибирского УГМС, температура воздуха ночью местами достигает минус 33 градусов. Днем будет до минус 15 градусов. Сильного ветра не прогнозируется. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация