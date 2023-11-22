22 ноября, 03:56

В Югре на трассах ограничили скорость из-за метели

Максимальная разрешенная скорость для автомобилистов составит 70 км/ч

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ограничение скорости в 70 км/ч введено на участках федеральных и региональных трасс из-за непогоды в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Югры.

"Вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на участках: Нягань - Приобье 0-65 км, Нягань - Талинка 0-87 км, Советский - Нягань 0-135 км, Югра 11-220 км, Иртыш 0-123 км, Нефтеюганск - Сургут 43-59 км, Сургут - Нижневартовск 13-99 км, Сургут - Когалым 34-245 км, Сургут - Лянтор 13-43 км", - сказано в сообщении.

По данным управления, ограничения введены в связи с метелью, снегом и ограниченной видимостью. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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