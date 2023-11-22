В Белгородской области за сутки зафиксировали около 30 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 30 боеприпасов, также с БПЛА сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка - установлено три прилета. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Валуйском округе 21 ноября по селу Долгое ВСУ выпустили семь минометных снарядов. В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано восемь гранатометных выстрелов.

В Грайворонском округе 21 ноября ВСУ по окраине села Сподарюшино выпустили шесть минометных снарядов. В Шебекинском городском округе в селе Середа с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство, по селам Муром и Терезовка выпущено три и два минометных снаряда соответственно. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.