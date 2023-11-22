В Астрахани восемь пациентов остаются в больнице после отравления метадоном

В Минздраве области сообщили, что "из них в тяжелом состоянии - два человека, шесть пациентов - средней степени тяжести в общей палате"

АСТРАХАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Восемь человек остаются в больнице после отравления метадоном (опиоид, который используют в том числе для лечения наркозависимости) в Астрахани. Двух пациентов выписали 22 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области.

В понедельник в министерстве сообщили, что с 17 по 20 ноября в ГКБ № 3 им. С. М. Кирова поступили 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами, двое были выписаны с улучшениями, состояние шести оценивалось как тяжелое. По данным на вечер вторника в больнице находились 10 пациентов.

"На сегодняшний день в городской клинической больнице №3 на лечении находятся восемь пациентов. Из них в тяжелом состоянии - два человека, шесть пациентов - средней степени тяжести в общей палате. Сегодня выписано два человека", - сказали в пресс-службе, добавив, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным врачебным контролем.