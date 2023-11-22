МВД получило новые заявления о мошенничестве в отношении блогера Шабутдинова

Адвокат блогера Калой Ахильгов сообщил, что около 20 тыс. учеников Аяза Шабутдинова готовы давать показания по поводу того, что они прошли его курс и остались довольны

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи МВД получили новые заявления от людей, которые считают себя потерпевшими от действий блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом журналистам рассказал его адвокат Калой Ахильгов после заседания Мосгорсуда по жалобе на арест блогера.

"Мы знаем, что следствие собирает заявления, есть некие псевдоактивисты, которые помогают собирать эти заявления. Если следствие соберет 100 новых потерпевших, мы приведем 1 000 удачных кейсов. На сегодняшний день около 20 тыс. учеников Аяза готовы давать показания по поводу того, что они прошли курс и остались довольны", - сказал адвокат. Ранее информация о новых заявлениях была опубликована в Telegram-каналах и СМИ.

В среду Мосгорсуд оставил под стражей Шабутдинова, который был арестован ранее, до 16 декабря по обвинению в мошенничестве. "Мы обязательно подадим кассацию на это решение. То, чем занимался Аяз - это предпринимательская деятельность, об этом свидетельствуют, в том числе и решения судов. В соответствии с заявлениями президента РФ это значит, что сажать в СИЗО Аяза нельзя", - сказал защитник.

Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину он не признает.

Блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,9 млн подписчиков.