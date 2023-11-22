В Челябинске экс-директора завода "Полет" арестовали по делу об ущербе в 100 млн рублей

Александра Нестерова подозревают в превышении полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному ФСБ бывшему гендиректору радиозавода "Полет" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александру Нестерову по делу об ущербе свыше 100 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Четвертым ГСУ СК России в отношении бывших руководителей "Полета" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сегодня по решению Центрального районного суда Челябинска Нестеров заключен под стражу до 10 января 2024 года", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах пояснили, что 20 ноября сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали в Москве Нестерова, а коммерческий директор предприятия Андрей Белимов был задержан в Санкт-Петербурге. По версии следствия, они осуществили приемку и оплату невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Ущерб государству составил более 100 млн рублей.