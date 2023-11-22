22 ноября, 13:25

В Челябинске экс-директора завода "Полет" арестовали по делу об ущербе в 100 млн рублей

Александра Нестерова подозревают в превышении полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному ФСБ бывшему гендиректору радиозавода "Полет" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александру Нестерову по делу об ущербе свыше 100 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Четвертым ГСУ СК России в отношении бывших руководителей "Полета" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сегодня по решению Центрального районного суда Челябинска Нестеров заключен под стражу до 10 января 2024 года", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах пояснили, что 20 ноября сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали в Москве Нестерова, а коммерческий директор предприятия Андрей Белимов был задержан в Санкт-Петербурге. По версии следствия, они осуществили приемку и оплату невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Ущерб государству составил более 100 млн рублей. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация