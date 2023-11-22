Суд назначил подростку из Петербурга шесть лет колонии за попытку поджога двух военкоматов

Мать подростка Татьяна Балазейкина сообщила, что считает квалификацию по статье (ч. 1 ст. 205 УК РФ) о покушении на теракт неправомерной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил 17-летнему Егору Балазейкину наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима за покушение на совершение террористического акта в виде намерения поджечь два военкомата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 19 лет наказание он будет отбывать в воспитательной колонии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Первого Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.

"По совершению двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на терроризм), приговорил Балазейкина Егора Данииловича признать виновным в совершении двух преступлений и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием его в воспитательной колонии", - сказал судья.

Выездное судебное заседание провела тройка судей из Второго Западного окружного военного суда в Первом Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге. Сторона защиты не согласна с приговором и намерена его обжаловать, сообщила журналистам мать подростка Татьяна Балазейкина.

"Срок вполне ожидаемый. <..> Обжаловать, конечно, будем, потому что мы не согласны с квалификацией", - сказала она.

Позиция обвинения

Как отметило обвинение 22 ноября на судебном заседании в Петербурге, Балазейкин изготовил не менее четырех коктейлей Молотова и намеревался совершить террористический акт в период с 16 февраля по 22 февраля 2023 года. Молодой человек прибыл к зданию комиссариата Красногвардейского района на Республиканской улице в Петербурге, где также располагался военно- патриотический клуб. В дверь здания он бросил не менее одного зажигательного средства, однако горючее вещество не воспламенилось. 28 февраля 2023 года Балазейкин прибыл к зданию военного комиссариата Кировского района Ленинградской области и бросил зажигательное устройство в дверь здания, но жидкость также не воспламенилась. Молодой человек был задержан на месте преступления с поличным.

Прокурор также отметил, что по результатам генетической экспертизы на зажигалке и других уликах были обнаружены биоматериалы Балазейкина, у него был изъят рюкзак с остатками зажигательной смеси, а также балаклава и перчатки. Остатки вещества также были обнаружены в канистрах при обыске в квартире по месту регистрации. На допросе подсудимый подтвердил вменяемые ему действия. Отмечается, что преступления не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

В качестве смягчающих обстоятельств был признан несовершеннолетний возраст и состояние здоровья Балазейкина, а также учтен факт явки с повинной. Ранее он не был судим, на учете в психоневрологическом диспансере не состоял. Отягчающими условиями стало совершение преступления в период мобилизации и намерение прервать режим работы действующих военкоматов.

Мать подростка Татьяна Балазейкина рассказала ТАСС, что считает квалификацию по статье (ч. 1 ст. 205 УК РФ) о покушении на теракт неправомерной. "Дело в том, что квалификация неправильная. Требование было, естественно, признать его невиновным по данной квалификации. Он бросил бутылку <...> - это 167-я статья УК РФ - "повреждение имущества". Соответственно, <...> мы против теракта", - сказала она.