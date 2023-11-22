22 ноября, 20:04

СМИ: Белый дом следит за ситуацией со взрывом на границе США и Канады

Правоохранительные органы ведут расследование на месте происшествия, сообщает Axios

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Белый дом следит за развитием ситуации со взрывом автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Белый дом пристально следит за ситуацией на границе США и Канады. На месте работают правоохранительные органы, они ведут расследование", - цитирует портал представителя американской администрации.

Ранее в среду при взрыве автомобиля на мосту на американо-канадской границе погибли два человека, пострадал один пограничник. Пограничные пункты в районе Ниагарского водопада закрыты. ФБР рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.

Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Общая длина объекта, введенного в эксплуатацию в 1941 году, составляет порядка 440 м. 

Теги:
КанадаСШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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