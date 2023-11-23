23 ноября, 06:22

Рейсы из Уфы и Тюмени в Петербург перенаправили в Москву из-за непогоды

По словам управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы", Пулково работает в сложных метеоусловиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Самолеты, следовавшие из Уфы и Тюмени в петербургский аэропорт Пулково, перенаправили в Шереметьево из-за непогоды, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Аэропорт Пулково работает в сложных метеоусловиях: снег, сильный боковой ветер. <…> Рейсы, следовавшие из Уфы и Тюмени в Санкт-Петербург, перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево", - рассказали в пресс-службе.

Для обеспечения безопасности полетов в аэропорте проводят мероприятия по попеременной очистке взлетно-посадочных полос от снега, противообледенительная обработка воздушных судов и другие операции, необходимые в таких погодных условиях.

Решения о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов, отметили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургТюменская областьБашкортостанМосква
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