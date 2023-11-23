23 ноября, 08:03

В Москве арестовали мужчину, с весны готовившего теракт в военкомате

Он не признал вину в ходе допроса

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который планировал устроить подрыв военного комиссариата на улице Дмитрия Ульянова в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина 2001 года рождения, находясь около военного комиссариата, расположенного на улице Дмитрия Ульянова в Москве, провел разведку местности с целью дальнейшего совершения общественно опасных деяний", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что фигурант в период с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года изучал способы совершения террористической деятельности, а также правила обращения с оружием, взрывчатыми веществами, способы изготовления коктейля Молотова и иных взрывчатых веществ, а также пособия по их использованию. "Преступная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по городу Москве и Московской области", - добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он вину не признал. Решением суда обвиняемый отправлен под стражу. В настоящее время следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательственную базу. 

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