23 ноября, 09:00,
обновлено 23 ноября, 09:21
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина

Михаил Метцель/ ТАСС, архив
© Михаил Метцель/ ТАСС, архив

Он получил осколочные ранения

ТАСС, 23 ноября. Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина", - написал губернатор.

По словам Гладкова, бригада скорой медицинской помощи доставит пострадавшего в больницу. "Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - уточнил он.

Глава региона добавил, что в результате взрыва также был поврежден один автомобиль. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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