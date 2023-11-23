В Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина

ТАСС, 23 ноября. Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина", - написал губернатор.
По словам Гладкова, бригада скорой медицинской помощи доставит пострадавшего в больницу. "Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - уточнил он.
Глава региона добавил, что в результате взрыва также был поврежден один автомобиль.