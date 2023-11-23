23 ноября, 10:28

В поселке под Вологдой остановили котельную из-за аварии на теплосетях

По словам главы округа Сергея Жестянникова, на проведение сварочных работ в теплокамере необходимо несколько часов

ТАСС, 23 ноября. Аварийно-восстановительные бригады устраняют последствия прорыва на теплосетях в поселке Майском Вологодского округа Вологодской области, где проживают около 3 тыс. человек. Пришлось временно остановить поселковую котельную и отменить посещение детского сада, местная школа работает по режиму укороченного дня, сообщил глава округа Сергей Жестянников.

По информации Вологодского гидрометцентра, 23 ноября на территории области усилится ветер порывами до 14 м/с, температура днем составит минус 5-10 градусов. В пятницу похолодает до 7-12 градусов мороза днем и местами до минус 17 градусов ночью.

"Устраняем аварию на теплотрассе в Майском. Работы начались в 7 часов. Прорыв теплосети в Майском. Пришлось остановить котельную. Накануне сообщал, что на теплосетях, ведущих от котельной к поселку, обнаружена утечка. Для ремонтно-восстановительных работ было необходимо приостановить работу котельной. Оповестили жителей. Отменили сегодня посещение детского сада, дежурная группа работает в [соседнем поселке] Марфино. Школа работает, но в укороченном режиме при постоянном мониторинге температуры в помещениях", - сообщил Жестянников на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным, на проведение сварочных работ в теплокамере необходимо несколько часов.

Майский расположен в 10 км от Вологды. 

Теги:
РоссияВологодская область
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