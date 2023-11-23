На Украине арестовали имущество депутата Дубинского по делу об уклонении от уплаты налогов

Большую часть арестованного оформляли на мать и жену парламентария, пишет "Зеркало недели"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Печерский суд Киева наложил арест на имущество подозреваемого в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского по новому делу - об уклонении от уплаты налогов. Как сообщает украинское издание "Зеркало недели", арестованы более чем 20 объектов недвижимости и 17 автомобилей, в том числе Mercedes, Porsche и Maserati.

Большая часть арестованного имущества оформлена на мать и жену Дубинского, однако суд решил наложить арест и на него. Ограничения наложены в рамках уголовного дела о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов. Следствие по этому делу ведет Государственное бюро расследований Украины.

13 ноября Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства депутата, предъявив ему обвинение в госизмене. Поводом для этого стало участие Дубинского в обнародовании аудиозаписей, на которых, как утверждается, зафиксированы разговоры, произошедшие в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело в отношении фирмы "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер. 14 ноября Дубинский был отправлен под арест по этому делу. Против него также выдвинуты обвинения в служебном подлоге и об организации незаконного выезда военнообязанных за границу.

В прошлом Дубинский был популярным тележурналистом, работал на канале "1+1", находящемся в сфере влияния бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который сейчас отправлен в СИЗО по обвинению в финансовых махинациях. По оценке украинских СМИ, в Раде Дубинский отстаивал интересы Коломойского.