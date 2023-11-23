23 ноября, 13:55

На Украине арестовали имущество депутата Дубинского по делу об уклонении от уплаты налогов

Большую часть арестованного оформляли на мать и жену парламентария, пишет "Зеркало недели"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Печерский суд Киева наложил арест на имущество подозреваемого в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского по новому делу - об уклонении от уплаты налогов. Как сообщает украинское издание "Зеркало недели", арестованы более чем 20 объектов недвижимости и 17 автомобилей, в том числе Mercedes, Porsche и Maserati.

Большая часть арестованного имущества оформлена на мать и жену Дубинского, однако суд решил наложить арест и на него. Ограничения наложены в рамках уголовного дела о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов. Следствие по этому делу ведет Государственное бюро расследований Украины.

13 ноября Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства депутата, предъявив ему обвинение в госизмене. Поводом для этого стало участие Дубинского в обнародовании аудиозаписей, на которых, как утверждается, зафиксированы разговоры, произошедшие в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело в отношении фирмы "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер. 14 ноября Дубинский был отправлен под арест по этому делу. Против него также выдвинуты обвинения в служебном подлоге и об организации незаконного выезда военнообязанных за границу.

В прошлом Дубинский был популярным тележурналистом, работал на канале "1+1", находящемся в сфере влияния бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который сейчас отправлен в СИЗО по обвинению в финансовых махинациях. По оценке украинских СМИ, в Раде Дубинский отстаивал интересы Коломойского. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация