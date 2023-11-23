В Махачкале машина сбила двух детей

Один из них погиб

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля в Махачкале совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, один ребенок погиб. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"В Махачкале на проспекте Гамидова 21-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai ix35, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов - девочек [в возрасте] 9-10 лет, переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП одна из девочек от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Вторая девочка с различными травмами доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние пострадавшего ребенка оценивается как критическое. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего уточняются.