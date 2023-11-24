В Алатыре ввели режим ЧС из-за резкого снижения уровня воды в водохранилище

В городе организовали подвоз технической воды в учреждения соцсферы и иные организации

ЧЕБОКСАРЫ, 24 ноября. /ТАСС/. В Алатыре ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с резким снижением уровня воды в водохранилище и прекращением ее подачи в систему водоснабжения. Об этом сообщила в своем Telegram-канале администрация города.

"В городе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с понижением уровня воды в реке Сура ниже критической отметки. Прекращена подача воды в городскую систему водоснабжения", - отмечается в сообщении.

Проводятся оперативные работы по стабилизации ситуации, в том числе перекачка воды из реки Сура в водозаборный ковш, обеспечению подвоза технической воды в учреждения социальной сферы и организации города. Прокуратура Чувашии в своем Telegram-канале сообщила, что в Алатырь выехали представители коммунальных служб, МЧС, МВД, которые совместно с надзорным ведомством устанавливают причины произошедшего и ищут пути разрешения ситуации. Межрайонный прокурор Евгений Серебряков принял участие в заседании оперативного штаба.

"В течение ночного времени сообщений о массовом отключении либо нехватке воды от местных жителей не поступало. Органам власти указано на необходимость организации подвоза воды населению в случае ее массового отключения на длительное время", - говорится в сообщении.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале написал о стабилизации обстановки. "Ситуация входит в штатный режим. Вода поступает в необходимом количестве, в том числе на все важные социальные объекты", - отметил Николаев.