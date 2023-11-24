24 ноября, 07:12,
обновлено 24 ноября, 07:31

В Кисловодске третий день подряд поступила угроза о минировании здания суда

Проводится проверка

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сообщение о минировании городского суда снова проверяют в Кисловодске. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Третий день подряд на этой неделе поступают сообщения о минировании. Сегодня вновь поступила угроза о минировании городского суда. Злоумышленники снова срывают рабочий процесс", - написал Моисеев в Telegram-канале.

По его словам, на место выехали специалисты служб экстренного реагирования, работают кинологи. Проводится проверка.

В свою очередь глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил в Telegram-канале, что в здании окружной администрации также проводится эвакуация. "На электронную почту администрации поступило сообщение о минировании здания. Все сотрудники в количестве 150 человек эвакуированы. На место уже прибыли все спецслужбы. Ожидаем кинологов", - написал Бондаренко.

Ранее сообщалось, что 21 ноября поступала информация о минировании городского суда и психиатрической больницы. Затем в Кисловодске проверяли сообщение о минировании всех школ. 23 ноября поступила информация о том, что все здания МВД заминированы. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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