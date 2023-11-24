24 ноября, 08:20

В Ингушетии арестовали полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков местному жителю

По версии следствия, сотрудники полиции незаконно поместили наркотические средства в салон автомобиля мужчины

ТАСС, 24 ноября. Суд в Ингушетии заключил под стражу полицейских по уголовному делу о превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. Их подозревают в незаконном привлечении к уголовной ответственности местного жителя, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемых в превышении должностных полномочий и незаконном приобретении наркотических средств сотрудников полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейские незаконно приобрели и хранили наркотическое средство, которое 27 июня поместили в салон автомобиля местного жителя вопреки его воли. Затем подозреваемые составили протокол осмотра места происшествия, в который внесли заведомо ложную информацию об обнаружении и изъятии наркотического средства в салоне транспортного средства. Позднее полицейские незаконно возбудили уголовное дело с избранием меры пресечения в отношении непричастного к данному происшествию местного жителя. 

Теги:
РоссияИнгушетия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация