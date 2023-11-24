В Ингушетии арестовали полицейских, подозреваемых в подбросе наркотиков местному жителю

По версии следствия, сотрудники полиции незаконно поместили наркотические средства в салон автомобиля мужчины

ТАСС, 24 ноября. Суд в Ингушетии заключил под стражу полицейских по уголовному делу о превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. Их подозревают в незаконном привлечении к уголовной ответственности местного жителя, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемых в превышении должностных полномочий и незаконном приобретении наркотических средств сотрудников полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейские незаконно приобрели и хранили наркотическое средство, которое 27 июня поместили в салон автомобиля местного жителя вопреки его воли. Затем подозреваемые составили протокол осмотра места происшествия, в который внесли заведомо ложную информацию об обнаружении и изъятии наркотического средства в салоне транспортного средства. Позднее полицейские незаконно возбудили уголовное дело с избранием меры пресечения в отношении непричастного к данному происшествию местного жителя.