При обстреле ВСУ Херсонской области погиб один человек

Еще один ранен

ГЕНИЧЕСК, 24 ноября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения в результате обстрела поселка Заводовка в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В нескольких шагах от родного дома вчера вечером погиб житель поселка Заводовка. Нацисты из ВСУ прицельно били артиллерией по мирному кварталу. Ехавший на велосипеде мужчина получил смертельные ранения. 80-летнему земляку погибшего повезло чуть больше. С тяжелыми осколочными ранениями его чудом успели доставить в больницу. Теперь за его жизнь борются врачи", - написал он в Telegram-канале.

Алексеенко отметил, что информация об атаках украинской армии поступает практически каждый день. "Дроны нацистов атакуют гражданские легковушки. Осколки мин и снарядов убивают взрослых и детей. Надо ли говорить, что никаких позиций военных на деревенских улицах нет? Получается, что украинский режим считает врагами всех, кто остается жить на российском берегу? Соболезнуем семье погибшего. Обязательно окажем помощь", - добавил он.