Суд оштрафовал беременную девушку за плевок в Вечный огонь в центре Саратова

С учетом беременности ей назначили штраф в 30 тыс. рублей

САРАТОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Суд признал 20-летнюю девушку виновной в осквернении места захоронения братской могилы в центре Саратова, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Волжского района города Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). <…> Суд с учетом личности подсудимой, ее состояния беременности, назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 18 марта пьяная девушка находилась у Вечного огня памятника Борцам социалистической революции 1917 года на Театральной площади. Бранясь, она ударила рукой по конструкции и плюнула в пламя Вечного огня.

Как сообщалось ранее, свои действия злоумышленница записала на камеру телефона, после чего разместила видео в соцсетях. На видеозаписи также была подруга подозреваемой - после задержания с ней провели профилактическую беседу. В отношении автора видео следователи в итоге завели уголовное дело.