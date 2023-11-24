24 ноября, 12:53

В Подмосковье задержали двоих иностранцев, избивших пенсионера за отказ их везти

Также задержанные повредили автомобиль потерпевшего

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух мужчин, которые избили 76-летнего пенсионера в Щелкове за отказ везти их по указанном адресу, а также повредили его автомобиль. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции города Щелково в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих уроженцев одной из республик Средней Азии, которые причинили телесные повреждения двум местным жителям", - сказала она.

По словам Петровой, двое злоумышленников на Комсомольской улице принудительно остановили автомобиль, за рулем которого был 76-летний мужчина. "Затем они самовольно сели к нему в салон и потребовали отвезти их в микрорайон Заречный. Услышав отказ, правонарушители избили пенсионера, а также повредили пассажирскую дверь автомашины, после чего он довез их до места назначения", - пояснила начальник пресс-службы.

Правоохранители установили, что в этот же день задержанные избили другого мужчину на улице Мичурина. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ(неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), им грозит до семи лет колонии. 

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Россия
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