В Самарской области ликвидировали пожар в производственном здании

Площадь возгорания составила 700 кв. м

ТАСС, 24 ноября. Пожар в производственном здании в Самарской области ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Самарской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону, уточнили, что пожар ликвидирован в 16:19.

Ранее сообщалось, что в селе Тимофеевка в производственном здании произошел пожар, загорелся утеплитель кровли. В 13:32 пожар был локализован на площади 700 кв. м. На месте работали 23 специалиста и 6 единиц техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, на место возгорания также были направлены ближайшие автопатрули, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции. Полицейскими осуществлялась охрана общественного порядка и собственности граждан.