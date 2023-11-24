В ДТП с двумя автомобилями в Татарстане пострадали семь человек

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 24 ноября. Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Татарстане, в результате пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой республики.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Datsun.

"В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетняя пассажирка иномарки. Девочка с травмами доставлена в больницу Альметьевска", - отмечается в сообщении.

Авария произошла в Азнакаевском районе республики на 19-м км автодороги Карабаш - Актюбинск. На место происшествия выехал Азнакаевский городской прокурор Рим Сунгатуллин.

После ДТП организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.