25 ноября, 00:25

В Приамурье начальника отдела Минтранса региона арестовали по делу о взятке

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Амурской области отправил под арест начальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства региона по делу о взятке на общую сумму 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года подозреваемый, являясь должностным лицом, получил от руководителя организации взятку деньгами и автомобилем на общую сумму 5,5 млн рублей. За это подследственный помог организации при заключении муниципальных контрактов.

Расследование идет по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Также уголовное дело по факту мошенничества заведено на руководителя организации, который давал взятку. 

Теги:
РоссияАмурская область
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