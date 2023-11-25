Суд арестовал замглавы Ленинского района Подмосковья по делу о коррупции

Мера пресечения избрана до 22 января 2024 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина по делу о получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2024 года", - сказали в суде.

Ранее с главой Ленинского городского округа Московской области Алексеем Спасским проводились следственные действия, следствие вышло в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. На его рабочем месте в здании администрации прошли обыски.