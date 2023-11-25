25 ноября, 15:56,
обновлено 25 ноября, 16:12

На юге Индии в давке на концерте погибли четыре студента

Еще 60 человек пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноября. /ТАСС/. Четыре студента погибли, 60 пострадали в давке на концерте в южном штате Керала. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения штата Вина Джорджа сообщил телеканал NDTV.

Давка произошла на концерте, который был организован на открытом воздухе в Университете наук и технологий города Кочин. На мероприятии собрались более 2 тыс. человек.

Во время выступления индийской певицы Никиты Ганди начался дождь, и зрители направились в здание учебного заведения, на лестнице возникла давка.

На месте трагедии работают медики и полиция. 

Теги:
Индия
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