25 ноября, 15:57,
обновлено 25 ноября, 16:29

Жительницу Псковской области арестовали по обвинению в убийстве троих детей

Санкция статьи предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения, однако женщины не могут быть осуждены более чем на 25 лет

ТАСС, 25 ноября. Суд арестовал жительницу Псковской области, обвиняемую в убийстве троих своих детей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Следственными органами СК России по Псковской области предъявлено обвинение 34-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в", "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Санкция статьи предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения, однако женщины не могут быть осуждены более чем на 25 лет.

Сама обвиняемая признала вину в убийстве своих детей.

Это следует из видео, опубликованного Следственным комитетом РФ.

На видео 34-летняя женщина показала следователям, как убивала своих детей через удушение. "Я присела вот так рядом, прикрыла рукой рот", - показала она в ходе следственных мероприятий.

Как считают следователи, 34-летняя женщина с августа по ноябрь этого года в Великих Луках задушила двоих своих сыновей полутора и четырех лет. Оставив их в квартире, женщина уехала с еще двумя своими детьми в деревню Куньинского района, где убила еще и восьмилетнюю дочь.

На видео женщина добавила, что дочь болела. Девочка умерла, а мать скрыла это.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. 

Теги:
РоссияПсковская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация