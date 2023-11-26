Непогода нарушила работу коммунальных служб в юго-восточной части Румынии

В регионе ввели максимальный код опасности из-за снежной бури, передает Agerpress

БУХАРЕСТ, 26 ноября. /ТАСС/. Сильный снегопад, порывы ветра скоростью более 27 м/с и близкая к нулевой видимость на дорогах зарегистрированы в юго-восточной части Румынии. Об этом сообщило агентство Agerpress.

Национальная метеослужба ввела в уездах Брэила, Бузэу, Констанца, Кэлэраш, Тулча, Яломица максимальный (красный) код опасности. Румынские метеорологи используют систему предупреждений, состоящую из четырех кодов. Красный код применяется во время "опасных метеорологических явлений очень большой интенсивности". Жители города Констанца получили в ночь на воскресенье на мобильные телефоны сигналы тревоги в связи со снежной бурей.

В уездах Брэила, Бузэу и Констанца закрыты все национальные автотрассы, на них выведена снегоуборочная техника. В других уездах этой части страны движение транспорта остановлено на большей части дорог. Также закрыты порт Констанцы и мост через Дунай в Брэиле. Нарушен график движения поездов, они прибывают к пункту назначения с большими опозданиями. Во многих селах прекращено снабжение электричеством и водой, ветром сорваны крыши, повалены деревья.