Премьер Болгарии заявил об отсутствии света в свыше 1 тыс. населенных пунктов

Продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада и ураганного ветра, заявил Николай Денков

СОФИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Аварийные бригады пытаются восстановить электроснабжение в районах Болгарии, где отмечается сильный снегопад. Как сообщил на брифинге премьер-министр страны Николай Денков, более чем в 1 тыс. населенных пунктов страны из-за многочисленных повреждений электросетей нет света.

"Более чем в 1 тыс. населенных пунктов все еще не восстановлена подача электроэнергии, в связи с тяжелой ситуацией в ряде районов, прежде всего в северо-восточной части страны, объявлен режим чрезвычайной ситуации. В понедельник в Шумене, Силистре, Разграде будут отменены учебные занятия", - сообщил премьер.

© Игорь Ленкин/ ТАСС

Денков подчеркнул, что работа по ликвидации последствий снегопада и ураганного ветра продолжается, однако быстрого устранения повреждений ждать не приходится, поскольку во многих местах к поврежденным участкам просто невозможно добраться.

На дорогах, прежде всего на перевалах, ограничено движение большегрузных автомобилей, с большими задержками следуют поезда.

В Софии из обильного снегопада за последние сутки образовался снежный покров толщиной около 35 см., мокрый тяжелый снег повалил сотни деревьев, повреждены линии электропередачи. Техническим службам удалось пока очистить от снега только центральные улицы столицы.

Метеорологи прогнозируют значительное понижение температуры воздуха, на дорогах ожидается гололед. В стране продолжает действовать штормовое предупреждение - красный и оранжевый код опасных метеорологических явлений, ожидается снегопад и ураганный ветер. Полиция и спасательные службы по-прежнему рекомендуют отказаться от поездок по стране.