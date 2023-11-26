В 10 селах Крыма из-за непогоды зафиксировали перебои с электроснабжением

В семи населенных пунктах республики также отсутствует водоснабжение

ТАСС, 26 ноября. Перебои с электроснабжением из-за непогоды зафиксировали в 10 селах Красногвардейского района Республики Крым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Василий Грабован.

"В связи с прохождением штормового фронта, ухудшением погодных условий в районе зафиксированы перебои с электроснабжением в селах Котельниково, Полтавка, Краснознаменка, Петровка, Восход, Мускатное, Пятихатка, Новопокровка, Клепинино, Заречное", - написал он, уточнив, что в диспетчерскую службу поступило 70 обращений об отсутствии электроэнергии.

Грабован отметил, что электроснабжение восстанавливает четыре бригады, ресурсные службы работают в сложных условиях. Кроме того, из-за непогоды отсутствует водоснабжение в селах Петровка, Краснознаменка, Курганное, Клепинино, Восход, Кремнёвка, поселке Красногвардейское, в эти населенные пункты организуют подвоз воды.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с.