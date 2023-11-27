В Росавиации сообщили о закрытии ВПП аэропортов Москвы 26 раз для очистки снега

На этом фоне были кратковременно задержаны на вылет 28 рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Москвы 26 раз закрывали взлетно-посадочные полосы для очистки снега, были задержаны около 50 рейсов. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Жуковский закрылся для очистки ВПП от снега еще в 6:00.

"По состоянию на 6 часов утра по московскому времени, столичные аэропорты за прошедшие сутки 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток силами аэродромных служб", - отметили в Росавиации.

На этом фоне были кратковременно задержаны на вылет 28 рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, 26 рейсов - из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями, добавили в Росавиации.