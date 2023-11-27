27 ноября, 06:10

В центральной части Южно-Сахалинска из-за аварии нарушено энергоснабжение

Обесточены более 50 многоквартирных домов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Авария на сетях нарушила энергоснабжение центральной части Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Аварийное отключение электроэнергии", - рассказали в мэрии.

По информации городских властей, отключения зафиксированы на семи улицах. Обесточены более 50 многоквартирных домов. В филиале "Распределительные сети" уточнили, что электричества нет в одной школе, двух детских садах, городском родильном доме, детском многопрофильном областном санатории и на водоканале. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация