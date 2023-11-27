В центральной части Южно-Сахалинска из-за аварии нарушено энергоснабжение

Обесточены более 50 многоквартирных домов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Авария на сетях нарушила энергоснабжение центральной части Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Аварийное отключение электроэнергии", - рассказали в мэрии.

По информации городских властей, отключения зафиксированы на семи улицах. Обесточены более 50 многоквартирных домов. В филиале "Распределительные сети" уточнили, что электричества нет в одной школе, двух детских садах, городском родильном доме, детском многопрофильном областном санатории и на водоканале.