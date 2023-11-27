В Новосибирске полиция задержала подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования

Возбуждено уголовное дело о диверсии

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирске задержали двоих подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования. Возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщается в Telegram-канале транспортной полиции Сибири.

"Задержаны подозреваемые в совершении поджога релейного шкафа на перегоне между станциями Клещиха и Чемской. Жители города Новосибирска в возрасте 17 и 20 лет в одном из мессенджеров откликнулись на предложение заработать 20 тысяч рублей за осуществление поджога", - говорится в сообщении.

При проведении обысков по местам жительства фигурантов изъяты вещественные доказательства совершенного преступления. Противоправные действия задержанных квалифицированы по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). За совершение этого деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. В настоящее время оба подозреваемых взяты под стражу.