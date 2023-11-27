27 ноября, 08:29

В Москве за экстремизм перед судом предстанут два участника религиозной организации

По данным следствия, участники организации устраивали собрания, где изучали экстремистскую литературу

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела об экстремизме в отношении двух участников запрещенной на территории РФ религиозной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственным управлением по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, группа лиц на территории ЮЗАО, несмотря на решение Верховного суда о признании одной из международных религиозных организаций запрещенной на территории России, организовала ее работу с сентября 2020 по март 2022 года. В различных районах столицы участники организации устраивали собрания, где изучали экстремистскую литературу.

Как отметили в пресс-службе, преступная деятельность двух фигурантов была выявлена и пресечена в ходе совместной работы столичного СК и оперативных служб. Следователи допросили свидетелей, осмотрели значительный объем литературы экстремистского характера, по которой были проведены судебные экспертизы. Полученные доказательства позволили полностью изобличить фигурантов в преступлении и направить уголовное дело в суд. 

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