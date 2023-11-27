В частном доме в Ступине из нарколаборатории изъяли оборудование и наркотики

По факту преступления возбуждены уголовные дела

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Нарколабораторию обнаружили сотрудники правоохранительных органов на территории СНТ в Ступине после жалобы местного жителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В ходе личного приема в Ступинской городской прокуратуре местный житель обратился с жалобой о возможной организации нарколаборатории, располагающейся в частном секторе на территории СНТ. В ходе выхода на указанное заявителем место работники прокуратуры и следователи в частном доме обнаружили нарколабораторию, а также запрещенные к обороту наркотические вещества и их прекурсоры в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по факту преступления возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств) и по ч. 2 ст. 228.4 УК РФ (незаконные производство прекурсоров наркотических средств). Запрещенные вещества и оборудование для производства наркотиков изъяты.