В Петербурге приостановили работу столовой при вузе, где отравились 49 человек

Ее сотрудники реализовывали продукцию с истекшим сроком годности, замораживали блюда для продажи в другие дни, не проводили отбор суточной пробы от каждой партии приготовленной пищи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд приостановил на 45 суток работу столовой при Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете, где отравились едой не менее 49 человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Комбинат общественного питания СПбГАСУ" за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток (исчислять с 20 ноября 2023 года)", - говорится в сообщении.

Как следует из протокола, по состоянию на 22 ноября в университете было зарегистрировано 49 случаев острой кишечной инфекции, 12 заболевших госпитализировали в стационар Боткинской больницы. У 32 человек выявили острый гастроэнтерит, у шести - гастроэнтероколит, у такого же количества пострадавших обнаружили сальмонеллез, еще у одного - энтерит, у четырех - нетипированную сальмонеллезную инфекцию.

Расследование Роспотребнадзора, проведенное 20 ноября, выявило в столовой ряд нарушений. Сотрудники реализовали продукцию с истекшим сроком годности, а нереализованные блюда замораживали для продажи в другие дни, также они не проводили отбор суточной пробы от каждой партии приготовленной пищи в целях контроля за качеством и безопасностью. На основном производстве не обеспечивалась последовательность (поточность) технологических процессов, пищевая продукция не имела маркировок изготовителя, одноразовая тара использовалась для хранения продуктов вторично. Кроме того, в момент проверки оказались не убраны мясорыбный и выпечной цеха.