Мужчина сбежал в Белоруссию, испугавшись угроз женщины на латвийском КПП

Как сообщил официальный представитель Полоцкого погранотряда Денис Глебко, неизвестная представилась сотрудницей миграционной службы прибалтийской страны и попыталась завербовать мужчину для сбора информации на белорусской территории

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Мужчина пересек латвийско-белорусскую границу без документов после угроз со стороны женщины, назвавшейся сотрудницей миграционной службы прибалтийской страны. Об этом сообщил официальный представитель Полоцкого погранотряда Денис Глебко.

"Неизвестная женщина [в латвийском пункте пропуска "Патерниеки"] представилась сотрудницей латвийской миграционной службы, однако подтверждающих документов не показала и начала угрожать. Услышав такое, мужчина принял решение покинуть территорию пункта пропуска. При этом в сопредельном пункте пропуска "Патерниеки" у мужчины остались машина, документы, денежные средства", - сказал Глебко в эфире телеканала "Беларусь-1".

В сюжете телеканала сообщается, что перебежавший в Белоруссию мужчина - гражданин Швеции "с корнями из Беларуси, который долгое время проживает за границей" и "часто бывает и в Беларуси, и в Европе". По его словам, на латвийском пункте пропуска в ходе углубленной проверки в отношении него отказавшейся представиться женщиной в штатском была предпринята попытка вербовки с целью сбора информации на белорусской территории. Испугавшись за свою безопасность, мужчина пересек линию границы и сообщил об инциденте сотруднику сопредельного белорусского пункта пропуска "Григоровщина".

О дате инцидента, личности пересекшего границу мужчины и его дальнейшей судьбе в сюжете белорусского телеканала не сообщается.