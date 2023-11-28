В Южно-Сахалинске без тепла остались более 80 домов

Причиной стала авария на сетях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Авария на сетях нарушила теплоснабжение 89 многоквартирных жилых домов в центральной части Южно-Сахалинска. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Надсадин.

"Всю ночь бригады СКК (Сахалинская коммунальная компания - прим. ТАСС) работали над устранением повреждения на сетях в районе проспекта Победы. Сейчас идет запитка района южнее улицы Антона Буюклы - это 69 домов, 3 детских сада, лицей, объекты здравоохранения. Вместе с тем обнаружен второй порыв на перекрестке улиц Горная и Комсомольская. <...> На этот час без тепла 89 домов", - говорится в сообщении мэра.

По информации Надсадина, аварийно-восстановительные работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале сообщил, что вместе с мэром лично побывал на месте аварии, проконтролировал работу экстренных служб. По его словам, ранее по временной схеме удалось восстановить теплоснабжение более 100 многоквартирных домов и социальных учреждений. "По моему поручению контроль за осуществлением оперативных работ на месте взял министр ЖКХ Сахалинской области. Городской администрации будет незамедлительно оказана любая необходимая помощь для восстановления теплоснабжения всех потребителей", - говорится в сообщении главы региона.

По прогнозам синоптиков, днем в городе температура воздуха поднимется до 0, ночью - опустится до минус 3 градусов.