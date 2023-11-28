В Приамурье обокравшего участника СВО рецидивиста приговорили к четырем годам

Отбывать наказание он будет в колонии особого режима

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Многократно судимого рецидивиста в Амурской области, который похитил у участника СВО почти 2 млн рублей, приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Приамурья.

"Октябрьским районным судом Амурской области вынесен приговор особо опасному рецидивисту, укравшему около 2 млн рублей у участника СВО, получившего выплату за ранение", - говорится в сообщении.

Установлено, что в начале сентября 2023 года обвиняемому стало известно, что потерпевший является участником СВО и недавно получил компенсацию в размере почти 2 млн рублей за полученное в ходе боевых действий ранение. Помогая совершать различные покупки, обвиняемый незаметно переложил все деньги в свою сумку и скрылся. Однако потратить денежные средства преступник не успел - его задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в совершении преступления. При этом он сообщил, что к краже его подтолкнула большая сумма денег, которую потерпевший всем демонстрировал.

Суд учел смягчающие обстоятельства виновного, который активно способствовал расследованию преступления, а также признался и раскаялся в содеянном. При этом суд учел отягощающее обстоятельство - рецидив преступлений. В результате мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и назначили ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.