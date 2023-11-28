МЧС сообщило об эвакуации 995 человек на юге России из-за непогоды

В ведомстве добавили, что 179 из них являются детьми

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. В МЧС сообщили об эвакуации в результате непогоды 995 человек, 179 из которых являются детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В пяти пунктах временного размещения размещен 91 человек, том числе 14 детей, остальные разъехались по родственникам и знакомым", - отметили в ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что более 320 домов остаются подтопленными на юге страны.

"В четырех субъектах - Республике Крым, Донецкой Народной Республике, Краснодарском крае и городе Севастополе - остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка в шести муниципальных образованиях, в восьми населенных пунктах", - сообщили в министерстве.

В настоящее время аварийно-восстановительные работы по ликвидации непогоды на юге России продолжаются. К ним привлечено более 3,5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники, в том числе аэромобильные группировки главков МЧС по Ростовской области и Крыму и Донского спасательного центра.