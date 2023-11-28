В Астрахани арестовали гражданина Узбекистана, пытавшегося сбыть партию мефедрона

Подозреваемому может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Астрахани еще одного гражданина Узбекистана, который через тайники пытался сбыть около 3 тыс. разовых доз мефедрона. Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

27-летний житель Узбекистана был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России в ходе отработки поступившей оперативной информации. Затем полицейские установили оборудованные тайники, из которых изъяли порядка 1 тыс. полимерных свертков с 3 тыс. разовых доз мефедрона. Задержанный рассказал, что работал на интернет-магазин и, действуя по полученным инструкциям неизвестного ему человека, недавно прибыл в Астраханскую область для сбыта наркотических веществ.

"Следователями в отношении мужчины возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, суд арестовал его. Подозреваемому может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 17 по 20 ноября в ГКБ № 3 им. С. М. Кирова Астрахани поступили 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. У всех пациентов при поступлении была одинаковая клиническая картина заболевания, "на основании клинических исследований был выявлен метадон".

По подозрению в сбыте наркотиков, ставших причиной массового отравления астраханцев, ранее задержали трех человек - граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Суд в Астрахани заключил под стражу каждого из троих фигурантов сроком на два месяца. В следственном управлении СК России по Астраханской области сообщили, что, по предварительным данным, жертвами отравления неизвестным веществом в Астрахани стали три местных жителя, возбуждены уголовные дела (ч. 1 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности).