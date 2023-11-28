В Индии спасатели планируют вскоре начать эвакуацию 41 рабочего из обрушившегося тоннеля

Как сообщил главный министр штата Пушкар Сингх Дхами, "работы по прокладке труб в тоннеле для вывода из него людей завершены"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Спасатели в ближайшее время начнут эвакуацию 41 рабочего, которые уже 17 дней заблокированы в обрушившемся тоннеле в горах в северном индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщил главный министр штата Пушкар Сингх Дхами.

"После молитв миллионов соотечественников и неустанной работы всех спасательных команд работы по прокладке труб в тоннеле для вывода из него людей завершены. Скоро всех рабочих вызволят", - написал Дхами на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Планируется, что рабочие будут один за одним выбираться из тоннеля.

Спасательная операция находится на контроле премьер-министра страны Нарендры Моди. Он провел утром телефонный разговор с Дхами, в ходе которого получил информацию о здоровье рабочих. Им доставляется кислород, питание, вода, лекарства. Снаружи на месте ЧП собрались их родственники. На месте происшествия дежурят десятки машин скорой помощи.

Строящийся дорожный тоннель в Уттаракханде обрушился 12 ноября, заблокировав внутри 41 рабочего. Он возводился как часть транспортного проекта "Чар-Дхам", в рамках которого в штате планируется открыть скоростное шоссе протяженностью 825 км.